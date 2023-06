Giovane donna si ustiona in casa

Soccorsi mobilitati, nel primo pomeriggio di ieri, per una giovane donna che ha riportato alcune ustioni per un infortunio domestico. Sono stati i familiari, poco dopo le 14,30, a dare l’allarme al 118, facendo intervenire il personale dell’automedica dell’ospedale di Guastalla insieme all’equipaggio della Croce azzurra di Poviglio, giunti in una abitazione alla periferia di Boretto, in via Argenago, nella frazione di Santa Croce.

La donna, che presentava segni di ustioni in parte del corpo, è stata subito sottoposta a medicazioni, per poi essere caricata sull’ambulanza per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto è emerso, non sembrano essere gravi. Ma è stato necessario

il ricorso alle cure ospedaliere – non distante è attivo il Centro Grandi Ustioni del Maggiore di Parma – per valutare l’esatta entità dell’ustione provocata da un accidentale infortunio domestico.