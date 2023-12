Giovane figlio dal cuore ingrato. Chiude il padre disabile in casa lasciandolo al buio e senza cibo. Denunciato per maltrattamenti

di Daniele Petrone

Figlio ingrato. Una storia senza cuore quella di un ragazzo che segregava il padre disabile in casa. Fino a rinchiuderlo a chiave in una stanza, lasciandolo senza cibo e telefono. È successo in città dove la polizia reggiana ha denunciato il 28enne con l’accusa di maltrattamenti.

Domenica mattina, la telefonata allarmante e disperata alla questura del papà 55enne che è riuscito a non farsi sentire dal ragazzo. Raccontando una serie di vessazioni subite dal figlio. Un quadro triste e degradante che ha portato una Volante a precipitarsi immediatamente alla porta della loro abitazione di viale Timavo dove padre e figlio vivono insieme; il ragazzo si è immediatamente chiuso in una stanza per nascondersi.

Ma dopo vari tentativi da parte degli agenti di fargli aprire la porta, il ventottenne è uscito in maniera fulminea con l’intenzione di fuggire. Gli uomini in divisa si sono opposte e hanno fatto muro. Ma a quel punto il giovane si è scagliato contro di loro, insultandoli e cercando di colpirli con calci e pugni, aggredendoli.

I poliziotti alla fine sono riusciti, non senza difficoltà, a riportarlo alla calma e a bloccarlo. Così infine è stato portato negli uffici di via Dante, dove è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Ma davanti al gip dovrà rispondere anche di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per aver aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

Gli inquirenti poi hanno ascoltato la soffertissima testimonianza del padre affetto da disabilità che ha raccontato numerosi episodi come quello di essere stato lasciato in una stanza addirittura con la corrente elettrica staccata, col cibo nascosto in casa e senza il cellulare per impedirgli di chiamare i soccorsi o le forze dell’ordine. Oltre a varie minacce, soprusi ed umiliazioni che era costretto a subire quasi quotidianamente.