Giovane in monopattino si scontra con un’auto

Incidente ieri mattina presto in via dei Gonzaga, zona Sesso. Un ventenne è finito all’ospedale dopo che a bordo di un monopattino ha avuto un incidente, scontrandosi con un’auto. Al volante della C3 c’era un uomo di circa 50 anni, rimasto illeso. Lo schianto è avvenuto attorno alle 7.30 del mattino: il monopattino stava procedendo lungo via dei Gonzaga quando si è scontrato con l’auto, per cause che sono ancora in fase d’accertamento.

In un primo momento, il ragazzo è stato valutato come codice 3 (quindi grave). Sul posto è intervenuta la polizia municipale e i soccorsi del 118 (foto di repertorio): dopo le prime cure, la valutazione sulle condizioni finische del giovane è stata rivaluatata come codice 2. La polizia locale ha poi provveduto a effettuare i dovuti rilievi per permettere al traffico di circolare liberamente, visto anche l’orario di punta. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità.