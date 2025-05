Giovane in monopattino ucciso dal bus: "Da vittima è diventato colpevole"

"Stiamo assistendo a un caso evidente di vittimizzazione secondaria, dove la giovane vittima viene, direttamente o indirettamente, messa sotto accusa attraverso il dibattito su dettagli marginali rispetto alla gravita dell’accaduto".

Tuttinbici interviene sulla straziante morte del 21enne che, nei pressi della stazione, alla guida di un monopattino, è stato travolto e ucciso da un bus.

"L’uso del casco è previsto dalla norma, ed è importante promuovere la sicurezza stradale – sottolinea Tuttinbici – ma questo ragazzo è stato ucciso in piena città, mentre attraversava un percorso dedicato al mezzo che guidava: di fronte a un impatto con un mezzo pesante che travolge e schiaccia un corpo umano, che senso ha ridurre il discorso alla presenza o meno del casco? Chiediamo con forza: è questo il punto? Oggi, chi usa monopattini o biciclette o semplicemente va a piedi, lo fa per motivi reali e concreti: per lavorare, per accompagnare figli e figlie a scuola, per studiare, per muoversi in città con mezzi sostenibili. Non si tratta solo e sempre di un passatempo".

Dice Francesca Gioia, presidente di Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) reggiana: "Questa mattina ho presidiato l’attraversamento ciclopedonale: le auto in arrivo da Modena, svoltando su via Turri, non rallentano, ignorano la possibilità che qualcuno stia già attraversando. Oggi tutto è diventato performativo: anche attraversare la strada sembra una gara contro il tempo, senza alcun riguardo per chi ha tempi di reazione diversi — anziani, bambini, persone con disabilità. Che facciamo, allora? Vogliamo impedirgli di uscire di casa per “proteggerli”? Questa non è prevenzione. Non è sicurezza. È esclusione e respingimento. La città 30 è l’unico modello perseguibile. Ribadiamo l’urgenza di spostare l’attenzione dalle colpe presunte di chi non può più difendersi verso un dibattito serio su mobilità urbana, responsabilità alla guida e diritto alla sicurezza per tutti e tutte, soprattutto per i più fragili sulla strada. Esprimiamo vicinanza alla famiglia e a quanti consideravano Umer Maqbool un amico".