Giovane intossicato dal monossido. Trasferito in camera iperbarica

Ha manifestato un malessere diffuso dopo essere tornato dal garage di casa, dove si era intrattenuto l’altra sera, fino a tardi, per ascoltare musica e sbrigare altre faccende. È stato deciso di trasportare l’uomo, un giovane di 27 anni, al pronto soccorso di Guastalla per effettuare accertamenti. E i primi esami hanno fatto emergere una chiara intossicazione da monossido di carbonio.

All’abitazione, in via Borghi a Boretto, sono stati subito inviati i vigili del fuoco di Guastalla e carabinieri, per verifiche tecniche sulla provenienza del gas. Sarebbe stata usata una stufetta elettrica per scaldare l’ambiente, che non sarebbe in grado di sprigionare monossido. Forse il gas è arrivato da altre fonti oppure rimasto dall’accensione di qualche auto del palazzo.

Di certo è che il giovane è stato trasferito in ambulanza alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza per la terapia ossigenante. Nessuna conseguenza risulta manifestata dalle persone conviventi, a loro volta sottoposte agli accertamenti previsti in questi casi.