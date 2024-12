Giovane investito da un’auto: è in gravi condizioni. Carabinieri sul posto, non si esclude l’ipotesi di una lite

Soccorsi mobilitati poco dopo le 19 di ieri per un investimento di un giovane a piedi, accaduto in via Fosdondo a Correggio. Il ragazzo sarebbe stato investito mentre, pare a piedi, era sulla strada. Lo stesso giovane è stato soccorso dai clienti del bar Coccinella, situato a pochi metri dal luogo in cui si è verificato l’episodio. "Lo abbiamo visto chiedere aiuto e siamo intervenuti. Era a terra, dolorante. Abbiamo chiesto l’intervento dei soccorsi sanitari attraverso il 118", ha raccontato un testimone. Sono arrivati in breve tempo l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica e il personale dell’automedica per le prime cure. Poco dopo è stato disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici. Secondo quanto si è appreso nell’immediatezza dei fatti, il giovane sarebbe sempre rimasto cosciente durante le varie fasi del soccorso Inizialmente non è stato notato alcun veicolo nella zona, tanto che si era ipotizzato pure un caso di "pirateria" stradale.

Ma negli stessi frangenti era emersa pure l’ipotesi di un episodio legato a un litigio. Per fare chiarezza su quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri per effettuare gli accertamenti, raccogliendo anche le testimonianze delle persone presenti per ricostruire quanto accaduto.