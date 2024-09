Giovane investito in monopattino. È in condizioni serie

Un giovane stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico quando è stato centrato da un’auto mentre attraversava la strada in via XXV Aprile, in centro a Scandiano, poco dopo il tragico incidente mortale sulla Statale. Il ragazzo, di origine albanese, subito soccorso dall’ambulanza chiamata da alcuni passanti, è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova in gravi condizioni. Tuttavia non risulta essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della tenenza di Scandiano che stanno cercando di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità a carico del conducente della vettura.