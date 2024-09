Giovane lupa uccisa, indagini a tutto campo

La scoperta della carcassa di una lupa, uccisa da un colpo di arma da fuoco alla periferia di Castelnovo Monti, località Casino, risale a sabato 10 agosto e solo a distanza di 20 giorni è apparsa la notizia, finora mantenuta riservata, sono infatti in corso le indagini dei carabinieri forestali per risalire all’autore dell’uccisione dell’ animale protetto e seguito dal progetto europeo ‘Life lupo’ tramite il Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. La carcassa, di una giovane femmina, è stata recuperata e messa a disposizione delle autorità dalla ditta di Ivano Chiapponi del Rifugio Matildico, che si occupa del recupero della fauna selvatica. Assodato che la giovane lupa non risulta morta di morte naturale, ma uccisa da un evidente colpo di arma da fuoco, proseguono ora esami autoptici e indagini. La notizia ha prodotto grande eco in montagna e non solo. "Non si può tornare agli anni ‘50-’60 del secolo scorso quando era ammessa la caccia al lupo ed era un ambito trofeo per chi lo catturava. Oggi è tornato a vivere il territorio come specie protetta". A seguire il progetto Life Lupo è il dottor Luigi Molinari, collaboratore del Parco. Laureato in Scienze naturali a Parma con la specializzazione in conservazione della Biodiversità animale alla Sapienza di Roma, Molinari si è occupato di grandi carnivori italiani, in particolare del lupo (canis lupus) e dell’orso. "Fra le province di Reggio e Parma abbiamo una trentina di lupi che viaggiano sul territorio percorrendo decine di chilometri – precisa Luigi Molinari – e di questi almeno il 30% vengono uccisi o avvelenati, purtroppo. La caccia al lupo è un brutto ‘sport’ che viene praticato ancora oggi. Il lupo da diversi anni ha riconquistato le province emiliane, salvo aree modificate dalla presenza umana come la pianura padana, area meno boscata e con densità abitativa più alta. È un animale estremamente adattabile e, in questi contesti, ha imparato a sfruttare diversi tipi di risorse alimentari e a selezionare le poche aree di rifugio disponibili". Fondamentali per la comprensione del fenomeno sono i dati acquisiti dai collari satellitari applicati ai Lupi dal Parco. "Una decina di lupi con il radiocollare risultano tutti uccisi (incidenti, fucilate e avvelenamenti) negli anni scorsi. Con l’ultimo catturato a Carpineti qualche anno fa e morto naturalmente, dai controlli della carcassa è emerso un proiettile in una spalla". È difficile fare una valutazione delle presenze di lupi a livello provinciale, secondo l’esperto Molinari: "Una stima a livello nazionale effettuata nel 2021 ha dato una presenza di circa 3.500 esemplari. Ci sono diverse famiglie che con i cuccioli possono essere anche numerose fino all’autunno, poi crescendo si dividono e ogni gruppo sceglie il proprio territorio molto vasto. I lupi hanno bisogno di tanto spazio e non bastano più i boschi dell’Appennino, scendono anche in pianura e a volte sono vittime di incidenti stradali tra Reggio, Parma e Modena".

Settimo Baisi