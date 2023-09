Giovane meccanico con la coca. I carabinieri lo trovano con 6 dosi e 300 euro in contanti, arrestato

Un 28enne di Scandiano è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giovane è stato trovato con sei dosi di cocaina. Il ragazzo entrava e, dopo brevi soste, usciva da alcuni bar del posto. Un comportamento sospetto notato dai carabinieri che, all’ennesima sosta, lo hanno fermato nella tarda serata di martedì mentre si trovava all’esterno del locale e parlava con un altro giovane. Una pattuglia dei militari di Scandiano ha compiuto i controlli nei confronti del 28enne. Sono state trovate 6 dosi di cocaina del peso complessivo di oltre 4 grammi, nascoste nel ciclomotore da lui utilizzato, e 300 euro in contanti sotto la maglietta indossata. Durante la perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sul cellulare sono stati trovati alcuni messaggi Whatsapp inerenti ad una presunta attività di spaccio. Un interlocutore, identificato e rintracciato, ha ammesso di essersi rivolto all’uomo per acquistare sostanze stupefacenti che il ragazzo gli aveva consegnato anche nel passato, per almeno una quindicina di volte. Il 28enne, che fa il meccanico, è comparso ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto. Difeso dall’avvocato Alfonso Boni, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha fatto dichiarazioni spontanee. Ha negato di essere uno spacciatore. Ha detto che i soldi trovati addosso vengono dal lavoro che fa nel weekeend in una struttura ricettiva reggiana. E che la droga non era solo per lui, ma anche per amici, che non erano però suoi clienti. Il pm ha chiesto solo la convalida dell’arresto, ma non misure cautelari: il giovane è tornato in libertà ed è stato chiesto un termine a difesa per la prosecuzione della direttissima.