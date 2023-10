Giovane morto di trombosi. Il pm chiede una verifica sulle cartelle cliniche

Continuano le indagini sulla tragica scomparsa del 24enne Samuel Dilas, pivot della Virtus Basket Lumezzane (Brescia) e cresciuto - sportivamente e non - a Novellara. La Procura bresciana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, dopo il decesso del giovane avvenuto domenica 15 ottobre. Ieri è stata effettuata l’autopsia, che ha confermato la morte per trombosi, e il pm Alessio Bernardi ha disposto una verifica sulle cartelle cliniche compilate al momento del ricovero di Dilas, venerdì scorso, per accertare che non ci fossero avvisaglie di quello che poi, di lì a poco, sarebbe successo.

Intanto il mondo del basket locale e non solo si prepara all’addio a Samuel. Domani alle 15,30 i funerali, nella chiesa Collegiata Santo Stefano di Novellara. La salma sarà poi cremata, con le ceneri tumulate nel cimitero novellarese. Da oggi la camera ardente è allestita alla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella. I funerali sono affidati all’agenzia Novellara Servizi. E’ già ieri è stato reso omaggio a Samuel nella camera ardente allestita nel pomeriggio a Lumezzane, la cittadina bresciana dove Dilas giocava a basket, nella Virtus, impegnata nel campionato di serie B. A Lumezzane ieri si sono recati anche i genitori di Samuel: papà Torsten (detto Igor) e mamma Chiara hanno ricevuto il cordoglio e l’affetto di tanti amici ed estimatori del figlio. "Da quando sei arrivato alla Virtus, ho visto in te ciò che sarei voluto diventare io. Non so trovare le parole adatte per descrivere tutto questo, perché è davvero ingiusto. Ciao idolo, insegna agli angeli a schiacchiare" è il pensiero che A. D., un atleta delle giovanili della Virtus Lumezzane, ha voluto dedicare a Samuel.

Il sindaco novellarese Elena Carletti ha proclamato il lutto cittadino, chiedendo il simbolico minuto di silenzio in tutti gli eventi di domani, oltre alle società sportive che giocheranno nel fine settimana. Eventuali offerte in memoria di Dilas saranno destinate per sostenere le attività alla Pallacanestro Novellara per i bambini in stato di bisogno. Un gesto che è già stato definito come "Il dono di Sam".

Antonio Lecci

Beatrice Raspa