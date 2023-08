Giovane operaio colpito alla testa a Boretto da tubo di macchinario: soccorsi sanitari

Soccorsi sanitari mobilitati, l’altro pomeriggio in una azienda di via Marchesi, nell’area industriale di Boretto, per un giovane operaio che è rimasto ferito in un infortunio, mentre stava lavorando. L’uomo, 29 anni, abitante a Luzzara, ha riportato un trauma cranico a causa del contatto con il tubo in movimento in dotazione a un macchinario in uso all’azienda. E’ accaduto durante la fase di lavorazione.

L’operaio è stato improvvisamente colpito alla testa dal movimento dell’attrezzo. Inizialmente si temeva vi fosse un trauma da schiacciamento, ma una volta sul posto i soccorritori hanno compreso che la ferita era limitata solo al colpo rimediato alla testa, senza schiacciamento del corpo.

Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti l’ambulanza della Croce azzurra povigliese con il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure, l’operaio è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per completare gli accertamenti clinici. Ha riportato un trauma giudicato di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita.