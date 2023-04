Giovane pastore cerca una famiglia

Anno di nascita 2019, Piero è un meraviglioso e giovanissimo incrocio pastore tedesco, vitale e simpatico, di taglia media, ideale per chiunque sia alla ricerca di un compagno a quattro zampe con cui fare lunghe passeggiate e giochi. Sta mostrando segni di intolleranza alla vita in canile. Consigliato a famiglie senza bambini piccoli, persone che abbiano già esperienza e sappiano come approcciarsi correttamente ai cani. Vi aspetta al rifugio Rocky di San Bartolomeo, previo appuntamento da prendere allo 0522 576045, martedì, venerdì e domenica, 10-13, giovedì e sabato, 15-18 o tramite messaggio su Facebook.