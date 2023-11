Giovane pestato dal branco. La madre: "Io non mollo"

"Mio figlio sta ancora soffrendo per quanto accaduto a luglio. Solo pochi giorni fa sono spariti i segni dal volto, ma la grave frattura del naso ancora non gli permette di respirare in modo ottimale, tanto che presto dovrà sottoposti a un intervento chirurgico". A parlare è la madre dello studente di Luzzara, uno dei tre giovani minorenni finiti in ospedale l’estate scorsa dopo un vero e proprio pestaggio ad opera di un gruppo arrivato dalla Bassa Mantovana. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno ufficializzato la denuncia di un 19enne di Suzzara, ritenuto tra i principali responsabili del gesto violento.

"Sapevamo già da subito alcuni dei nomi dei ragazzi coinvolti in quel grave episodio – aggiunge la donna – anche perché vittime e aggressori hanno amici in comune. In questa vicenda andremo fino in fondo. Gli autori della violenza devono pagare per quanto hanno fatto. Siamo pronti ad affrontare il processo in tribunale a Reggio, per i maggiorenni, e pure al competente tribunale di Bologna dei minori. Mio figlio non c’entrava nulla col precedente diverbio da cui sarebbe nata la violenza al lido Po di Luzzara. Era lì con i suoi amici. È intervenuto per allontanare uno degli aggrediti dal branco, per soccorrerlo. Invece è stato picchiato anche lui, finendo in ospedale in stato di choc". La madre luzzarese intende andare in fondo alla vicenda: "Ci sono genitori che non vogliono sentire critiche sui loro figli. Io, invece, se mio figlio dovesse combinare qualcosa di sbagliato, vorrei essere la prima a saperlo, per intervenire in modo adeguato".

