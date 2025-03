Giovane picchiato dal branco

Pugni e schiaffi a un giovane per le mancate scuse: tre minori, residenti nel reggiano, sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali in concorso alla Procura del tribunale per i minorenni di Bologna.

Uno dei tre minori aveva chiesto alla vittima di potersi vedere in un luogo appartato per un confronto. Arrivato nel luogo dell’appuntamento, il malcapitato si sarebbe però trovata davanti tre suoi coetanei: da subito lo avrebbero accusato di aver esternato considerazioni nei loro confronti utilizzando un linguaggio inappropriato. L’incontro sarebbe poi degenerato in un’aggressione fisica. Il giovane è stato preso a schiaffi e costretto a scusarsi.

Al suo rifiuto, i tre aggressori lo avrebbero pestato prendendolo a schiaffi e pugni. Sono quindi scappati dopo che alcuni passanti, anche adulti, erano intervenuti allertando le forze dell’ordine. Sul luogo si sono prontamente portati i carabinieri della tenenza di Scandiano e pure il personale inviato dal 118 per i soccorsi al minore, accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso da parte dei sanitari. Dopo le cure è stato dimesso. I suoi genitori hanno presentato la denuncia. Sono dunque iniziate le indagini per individuare i responsabili. I militari dell’Arma, attraverso le dichiarazioni della vittima, concordi testimonianze e grazie anche alle telecamere di videosorveglianza situate nel luogo dell’aggressione, sono così riusciti a risalire e identificare i tre minori finiti nei guai per il loro pericoloso comportamento. Inevitabili i provvedimenti: i tre minori sono stati denunciati.

Matteo Barca