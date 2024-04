Giovane preleva mille litri di gasolio. Usa carte aziendali: arrestato

Preleva mille litri gasolio con carte aziendali clonate. Arrestato in flagranza un 27enne in un’operazione dei carabinieri castellesi: i movimenti del furgone alle stazioni di servizio erano controllati dai militari, che sono intervenuti dopo l’ennesimo colpo.

Il giovane, residente in un comune della nostra provincia, deve rispondere di "utilizzo indebito di carte carburante clonate" e "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". L’operazione è avvenuta l’altra notte, nell’ambito di specifici controlli disposti dal comando provinciale dell’Arma per contrastare i reati contro il patrimonio.

Il conducente di un furgone era da tempo sospettato di essere coinvolto nei numerosi furti di carburante a danno di varie stazioni di servizio reggiane. In campo, a Quattro Castella c’erano pattuglie della stazione locale con il supporto di un equipaggio della sezione radiomobile di Reggio.

Quando il 27enne è stato notato in via Mattei a Puianello, gli è stato intimato l’alt e, controllati i documenti, gli è stato fatto aprire il portellone del furgone: dentro c’era un big tank dalla capienza di mille litri, pieno di gasolio. Nel corso di ulteriori verifiche venivano anche trovate ben otto schede probabilmente rubate o clonate.

Gli accertamenti, svolti dai militari con la massima urgenza, hanno permesso di accertare come il prelievo del gasolio era stato effettuato in una stazione di servizio di Scandiano e il pagamento era avvenuto con l’utilizzo di una tessera fuel-card di proprietà di un’azienda. Raccolte le prove, i carabinieri hanno dichiarato in arresto il giovane uomo che, dopo un passaggio in caserma per il verbale, è stato accompagnato al carcere della Pulce, a Reggio. Il furgone è stato sequestrato e, nelle ore successive, il gasolio restituito al proprietario del distributore scandianese. Sequestrato anche un telefono rinvenuto durante la perquisizione del veicolo e le 8 carte magnetiche anonime, probabilmente clonate. È dall’analisi di queste che si è potuto risalire alla stazione di servizio del comprensorio ceramico reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, è ora in mano alla Procura.

Francesca Chilloni