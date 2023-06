Giovanelli: "Fate un nuovo bando, il rifugio di Pratizzano va riaperto"

Chiuso e in stato di abbandono il Rifugio di Pratizzano, uno scenario che contrasta con l’ambiente naturale e non corrisponde al crescente interesse turistico per la stagione estiva. Il Rifugio Pratizzano è su un altipiano a 1200 metri di quota, a un crocevia di strade alpestri. Proprietà del Comune Ventasso, nell’ultima gestione aveva bar, ristorante con salone e stanze per il pernottamento, oltre all’angolo informazioni del Centro Visita istituito dal Parco Nazionale dell’Appennino anni fa.

Scaduto il contratto di gestione, la struttura è stata chiusa e abbandonata. Anche il presidente del Parco, Fausto Giovanelli, ha scritto una lettera al Comune Ventasso alcuni mesi fa (attende ancora risposta), chiedendo informazione sull’emissione di un eventuale bando per una nuova gestione, manifestando la propria disponibilità al rinnovo dell’accordo per Centro Visita che, afferma Giovanelli, , dovrebbe essere firmato a tre (Comune, Parco e nuovo gestore).

"Noi abbiamo creduto nel Rifugio di Pratizzano per la sua incantevole posizione naturale – dice Giovanelli – e all’epoca abbiamo fatto un investimento contribuendo anche all’arredo in accordo con il gestore per la battitura della pista attorno, in caso di neve. Pratizzano è sempre stato un punto di riferimento importante, nella realizzazione del progetto Neve Natura molte scolaresche sono transitate e hanno sostate al Rifugio di Pratizzano, una struttura che deve riprendere la sua attività. Il Comune, che prima l’aveva dato in affitto a un privato, non può lasciarlo così, deve attivarsi. Deve farlo ripartire".

"Dopo 30 anni di cattiva gestione il risultato è sotto gli occhi di tutti – afferma Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso -. Prima di riaprirlo bisogna sistemare le pertinenze attorno alla struttura, ferme dal 2016. Prima va chiarita e sistemata la situazione delle aree attorno".

Settimo Baisi