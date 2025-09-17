Giovani alunni a lezione di legalità

Un progetto destinato ai giovani, sulla legalità, che nello scorso anno scolastico ha coinvolto 140 classi per 3.466 studenti tra scuole elementari, medie e superiori. Una iniziativa che ha permesso alla polizia locale della Bassa Reggiana di incrementare la propria professionalità, istituendo un Nucleo specialistico trasversale ai diversi presidi dell’Unione, che condivide programmi e obiettivi didattici, nonché strumenti e linguaggio, precedentemente stabiliti.

Un progetto che sarà presentato dal 18 al 20 settembre al convegno di polizia locale in programma a Riccione, con il comandante Francesco Crudo chiamato a illustrare i risultati. L’iniziativa, avviata nell’anno scolastico 2024/2025 grazie a un finanziamento regionale di circa 60 mila euro, rappresenta un nuovo approccio nel dialogo con gli studenti. Con gli alunni delle scuole medie, sono stati condotti dei laboratori in cui, attraverso un questionario, i ragazzi hanno distinto tra regole di buona educazione e veri e propri atti contrari alla legge. Con le scuole superiori l’attività è stata arricchita da esperienze dirette. Grazie all’uso di occhiali distorsori, i ragazzi hanno potuto sperimentare gli effetti dell’alcol e delle droghe sulla percezione e sui movimenti del corpo, verificando il rischio che si corre se ci si mette alla guida in quelle condizioni. Il progetto ha inoltre affrontato il tema della legalità in un contesto più ampio, comprendendo anche il tema dello spaccio di droga e i collegamenti con la criminalità organizzata.

Antonio Lecci