Giovani annoiati sparano in aria. Tre minorenni denunciati. Due avevano le pistole a salve

Viaggiavano a bordo di tre scooter e dopo aver esploso alcuni colpi di pistola in aria avrebbero fatto lo stesso alla periferia del paese tra le frazioni di Praticello e Taneto del comune di Gattatico. Mentre nel primo caso la condotta delittuosa è stata ripresa dalle telecamere, nel secondo episodio il blitz è stato rilevato da un testimone che oltre a dare l’allarme al 112 è riuscito a fotografare i tre ciclomotori, riprendendo le targhe. Sul posto sono stati inviati i carabinieri della stazione di Gattatico che hanno identificato il testimone appurando che i tre giovani si erano allontanati.

Le successive indagini supportate sia dalle dichiarazioni testimoniali che dalla foto scattata, hanno permesso ai militari di risalire a due dei presunti responsabili. Nell’abitazione di uno dei quali, nel corso delle relative perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, è stata rinvenuta una pistola a salve marca Bruni.

Successivamente alla caserma dei carabinieri di Gattatico, accompagnato dalla madre si è presentato il terzo minore che ha consegnato spontaneamente ai carabinieri l’altra pistola a salve il cui successivo sequestro d’iniziativa veniva convalidato dall’autorità giudiziaria minorile. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Gattatico hanno denunciato in stato di libertà tre minori avente un’età compresa tra i 16 e 17 anni residenti nel reggiano ritenuti presunti responsabili del reato esplosioni pericolose in concorso e per due di loro anche di porto abusivo di armi.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi. I fatti risalgono al pomeriggio del 27 aprile scorso, quando una pattuglia della stazione di Gattatico, su input dell’operatore in servizio al 112, interveniva nel comune di Gattatico in quanto erano state segnalate svariate esplosioni di colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto gli operanti individuavano il richiedente, il quale raccontava che, poco prima, alcuni giovani giunti a bordo di tre scooter, si erano fermati lungo la via Canale Spelta, alla periferia del paese ed avevano esploso svariati colpi di pistola.