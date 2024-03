Giovani Diavoli e azzurri crescono. Mussini e Kakaliashvili in nazionale

A pochi giorni dal match di Serie A Elite contro i Rangers Vicenza, in programma domenica alle 16 al Mirabello, il Valorugby accoglie con orgoglio la convocazione nella nazionale azzurra U19 di due dei propri migliori talenti: Tommaso Mussini, terza linea centro, e Giorgio Kakaliashvili, pilone, compagni di squadra e di mischia nel Valorugby U18.

I due giovani Diavoli, nati nel 2005, sono stati selezionati dall’head coach dell’Italia U19, Alessandro Castagna, per partecipare al doppio confronto con il Giappone, in programma mercoledì 20 marzo e domenica 24 al “Pata Stadium”di Calvisano, paesone rugbistico in provincia di Brescia. Entrambi i match saranno trasmessi live sui canali della Federazione Italiana Rugby.

Mussini e Kakaliashvili sono in questa stagione tra i trascinatori di un Valorugby U18 che si sta comportando ottimamente e sta mettendo in luce molti atleti interessanti. In Italia, nella categoria U18 esistono tre fasce di campionato: élite nazionale, interregionale e regionale. Quest’anno il Valorugby, guidato a bordo campo da Bertoncini, Manici e Zanichelli, non è riuscito a qualificarsi per l’Elite ma si trova ora al comando del proprio girone interregionale (Emilia-Romagna, Marche, Toscana) con sette vittorie in nove partite, davanti a Lyons, Bologna Rugby Club, Pesaro, Lions Livorno, Centauri Perugia, U.R. Firenze e Jesi. Nell’ultima giornata i giovani granata hano vinto proprio a Jesi, 35-0 con cinque mete trasformate. Ora il campionato U18 si ferma per un mese per lasciare spazio alle nazionali giovanili; da metà aprile la volata finale con le ultime cinque giornate.

Marco Ballabeni