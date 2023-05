Giovani e cellulare, incontro col dottor Pellai

All’oratorio Don Bosco, questa sera alle 20.30, è in programma un interessante incontro su un tema estremamente delicato: il rapporto degli adolescenti con la rete e in particolare le chat sui cellulari. L’incontro è organizzato dall’Istituto Comprensivo di Castelnovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelnovo e Vetto, relatore il dottor Alberto Pellai (foto), esperto di fama, autore di numerose pubblicazioni. "Purtroppo abbiamo avuto la riprova che spesso in queste chat tra ragazzi e ragazze di 12, 13 e 14 anni, ma anche più giovani - afferma la dirigente scolastica Giuseppina Gentili - vengono usati linguaggi aggressivi ma possono anche circolare contenuti non adatti. Come scuola abbiamo organizzato una serie di 3 incontri. Stasera la conclusione. con uno dei massimi esperti della materia".

s.b.