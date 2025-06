Giovani e ConCittadini. Figure storiche femminili raccontate dagli studenti

Una mattinata di profonda emozione e significato ha animato ieri mattina il Teatro Cavallerizza, dove il liceo artistico Chierici ha messo in scena il culmine del progetto regionale per ConCittadini (Assemblea legislativa Emilia Romagna): “Donne che hanno costruito la Storia di Reggio Emilia”.

Non una semplice iniziativa didattica, ma un percorso innovativo che ha visto 120 studenti diventare investigatori, narratori, dando voce ad altrettante figure femminili, che hanno plasmato il territorio reggiano. Guidati con passione dai docenti Mariagiuseppina Bo, referente del progetto, che ha coordinato le classi IIIE, IVE e IVB, Maria Rita Chiefari (IG) e Danilo Villa (IVD), i ragazzi si sono immersi nella storia e nel presente, partendo da Matilde di Canossa per arrivare a Marwa Mahamoud, assessora all’educazione del Comune di Reggio.

Cuore pulsante del progetto non sono solo le donne che hanno plasmato la storia del Paese ma anche quelle della porta accanto, mamme e nonne che con la loro straordinaria tenacia e la loro determinazione a non arrendersi mai tessono la trama della comunità.

Resistenti, profughe, emigrate, immigrate, persino circensi: le loro storie, raccolte con interviste dirette o ricerche in biblioteche e archivi, hanno abbattuto stereotipi e pregiudizi, dimostrando che le donne sono protagoniste attive, oltre i ruoli loro tradizionalmente attribuiti. Un percorso svolto in piena inclusione, con la proiezione di storie in Comunicazione aumentativa alternativa (Caa).

L’evento, aperto della dirigente Elena Ferrari, ha toccato le corde più profonde dell’animo, del pubblico numeroso e attento. I ragazzi, veri protagonisti, hanno letto alcune, fra le storie raccolte, alternando le narrazioni a intervalli musicali eseguiti alla tastiera dal docente e maestro Danilo Villa.

Commozione ha scandito l’omaggio a due figure recentemente scomparse: Carla Rinaldi (presidente Fondazione Reggio Children) e la partigiana Teresa Vergalli, le cui ultime inedite testimonianze hanno risuonato in sala. La memoria è volata verso icone come Genoeffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi, alle donne del Giardino delle Giuste; il presente ha preso voce, ad esempio, con Liliana Cosi, Maria Cristina Costa, Sara Piccinini, molte altre.

Gli enti collaboranti, rappresentati in maggioranza dalle donne stesse, dai sette iniziali sono ‘esplosi’ a più di 40, evidenziando l’impatto di un progetto che ha creato una rete solidale e proattiva sul territorio. I giovani hanno affinato competenze di scrittura e pensiero critico, distaccandosi dall’uso distorto delle tecnologie e dei social network.

Il progetto si è quindi rivelato un potente strumento per promuovere il rispetto dell’identità femminile, la conoscenza dei diritti e la capacità di analizzare le discriminazioni globali, un esempio di come le donne siano la bussola per affrontare le sfide e ispirare i giovani per scelte consapevoli del loro futuro.

Hanno partecipato il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi, gli assessori Marco Mietto, Marwa Mahmoud, Annalisa Rabitti, la consigliera Cinzia Ruozzi, Francesca Bedogni, (vice presidente della Provincia) ed Elena Carlettti (consigliera regionale e presidente della commissione Pari opportunità).

