Giovani e cure palliative, un concorso a Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 25 maggio 2023 - Consegnati a palazzo ducale di Guastalla i premi del concorso letterario e figurativo dell’associazione “Noi per l’Hospice”, riservato a giovani delle scuole superiori del territorio. Un concorso per approfondire un dialogo sul tema delle “Cure Palliative”. Per la sezione letteraria ha vinto Claudia Fiorentino, seguita da Claudia De Filippis e Sofia Felix Santos. Per il figurativo vittoria per Latifa El Maich, seguita da Valeria Veneri e Alessandro Bellini. I premi in denaro sono stati consegnati da un rappresentante della Smeg, sponsor dell’iniziativa. Gli attestati e la motivazione di merito sono stati consegnati dalla presidente di “Noi per l’Hospice”, Lina Zanichelli, e dalla vicepresidente Laura Bignardi. Presenti anche Comune e Azienda Usl con il direttore dell’Hospice, Monica Salsi, e il dottor Simone Storati del dipartimento cure primarie cure palliative. Presenti alla cerimonia di premiazione anche numerosi insegnanti che hanno creduto nel progetto e che hanno incentivato i loro studenti a partecipare al concorso. Il presidente Lina Zanichelli - ha ringraziato tutti i presenti per l’attiva partecipazione: “Un grande grazie ai ragazzi per il loro lavoro e per il tempo che hanno dedicato al progetto. La lettura degli elaborati ci ha arricchito di nuove e vecchie emozioni legate al dolore e alla sofferenza, ma soprattutto di diversi momenti di vita, di parole e gesti che danno sollievo: l’ascolto, la vicinanza, il tocco, il pensiero positivo, la consapevolezza del qui e ora e tanto altro”.