Giovani e disagio, il maxi convegno

Un evento di confronto e ascolto con giovani, genitori, insegnanti, educatori per tentare di costruire un percorso per promuovere un benessere globale nella vita dei preadolescenti. Questo l’obiettivo di "Emozioni in Crescita", organizzato dalla Comunità Laudato Sì di Novellara in collaborazione con il Comune, in programma oggi dalle 14,30 al circolo ricreativo di via Veneto a Novellara. Si tratta di un momento di rete sociale per dar voce al pensiero di giovani e famiglie per progettare un percorso condiviso dalla comunità di cui l’ente locale raccoglie la sfida come facilitatore e anello di raccordo. Troppi i segnali di disagio che arrivano dai giovani: violenza, aggressività, carenza di senso civico, bullismo, avvicinamento precoce a droga e alcol... I giovani hanno bisogno di competenze emotive, indispensabili per scelte e relazioni. Anche se l’intelligenza cognitiva è importante, l’intelligenza emotiva e l’accompagnamento all’alfabetizzazione emotiva sono necessari ai giovano per cogliere, valutare e gestire le emozioni e riconoscere le emozioni di chi ci circonda.

Ma dove e come i giovani possono esplorare questo settore vitale della formazione in modo più approfondito? Ne parlano la pedagogista Vanna Iori con gli psichiatri Ciro Ruggerini e Giorgio Magnani, don Giordano Goccini, Agnese Vezzani (Unimore), Rita Tassi (neuropsichiatra), Eva Lucenti (assessore comunale), con la partecipazione di esperti del Centro per le famiglie della Bassa Reggiana, cooperativa Accento, Azienda Millefiori.

Antonio Lecci