Giovani e lavoro. Un incontro tra generazioni

Nuova iniziativa dei Maestri del Lavoro di Reggio per favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo delle professioni e ai valori ad esso connessi. Si terrà oggi, dalle 15.30, nella sede di Moss in via Pasteur, la tavola rotonda dal titolo ‘Il Valore per gli Studenti della Testimonianza Personale dell’Etica nel Lavoro’, durante la quale imprenditori e professionisti condivideranno esperienze e riflessioni sull’importanza dell’etica nell’ambito delle loro lezioni scolastiche. Saranno messi in luce i principi che devono guidare ogni lavoratore nel proprio percorso professionale e verranno offerti preziosi insegnamenti sul ruolo centrale dell’etica nel mondo del lavoro. Tra gli ospiti, il Prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa, Fabio Storchi, presidente del gruppo regionale dei Cavalieri del Lavoro, Elena Carletti, assessore provinciale all’Istruzione, Cristina Falavigna, Ufficio Studi e Education Unindustria, e Soutaifi Hamza, che porterà la sua testimonianza di studente di 5a dell’Istituto Filippo Re. Le conclusioni saranno di Alessandra Castelvetri, Console Regionale Emilia-Romagna. "Sarà un incontro tra generazioni - afferma la presidente dei Maestri del Lavoro Enrica Ghirri - dove la nostra esperienza si fonde con la curiosità e l’entusiasmo degli studenti".

Lara Maria Ferrari