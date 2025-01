Giovani e sigarette elettroniche. Due incontri sulla nuova moda

Il Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, nel distretto di Correggio, organizza due incontri per riflettere insieme sul mondo delle sigarette elettroniche, a cui sempre più precocemente si avvicinano i ragazzi, anche in età adolescenziale. In un primo appuntamento, giovedì 23 gennaio alle 18,30, se ne parlerà alla sede del Centro, in corso Mazzini 33 a Correggio, con la partecipazione di professionisti dell’Azienda Usl ta cui il dottor Roberto Euticchio e la dottoressa Francesca Marzolini, per raccogliere informazioni per conoscere meglio questo fenomeno. Previsto anche un secondo incontro, il 3 febbraio alle 18,30, per capire cosa può fare un genitore, quando e come parlare di questi temi con i figli. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare telefonando al numero 0522-630844 oppure inviare una mail a comeinfamiglia@pianurareggiana.it.