Giovani in concerto per il Mire

Giovani promesse per il Mire. È questo il titolo del concerto in programma per giovedì 8 maggio alle 18, nel piazzale antistante l’ingresso principale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, proprio sotto le finestre del reparto di Pediatria. Con voci, chitarre, sassofoni, flauti, pianoforte, tastiere e percussioni, ottanta giovani musicisti daranno un abbraccio musicale simbolico ai piccoli ricoverati del Santa Maria Nuova e al Mire. Protagonisti di questa esibizione gratuita saranno i ragazzi della Lepido Youth Orchestra e il Bartali Choir che raccoglie gli allievi dei percorsi a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Marco Emilio Lepido di Reggio, rispettivamente scuola media Lepido e scuola primaria Bartali.

L’evento è promosso da Ausl e Curareonlus che da anni dedica il suo impegno alla realizzazione del Mire. "Siamo lieti di accogliere nuovamente questa iniziativa – spiega Giancarlo Gargano, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ausl –. Ringraziamo di cuore l’associazione Curare Onlus, la sua presidente Deanna Ferretti, l’Istituto Comprensivo Lepido e tutti i piccoli-grandi artisti dell’Orchestra e del Coro per avere individuato ancora una volta questa sede per la loro performance e per aver scelto di testimoniare in questo modo la vicinanza ai piccoli pazienti e agli operatori".

Cesare Corbelli