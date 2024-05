Giovani musicisti, fate vedere quanto valete

I Teatri lanciano la call "Derby elettrico": un progetto di improvvisazione musicale elettro-acustico per il Reggio Parma Festival, rivolto a giovani musiciste e musicisti italiani che suonano dispositivi elettronici, strumenti elettronici o acustici.

L’obiettivo è produrre un insolito format di concerto, attraverso un percorso di workshop (gratuito per i partecipanti) a luglio prossimo, sotto la guida di Silvia Bolognesi, Francesco Giomi e Walter Prati. Il concerto finale sarà una sfida sonora tra i diversi gruppi in scena, durante il week end del 13-14-15 dicembre, sia a Reggio Emilia sia a Parma. Il progetto è ideato, coordinato e diretto dalla Fondazione I Teatri. C’è tempo fino alle 12 di lunedì 27 maggio per inviare la propria candidatura.

Per informazioni e invio candidature: info@iteatri.re.it