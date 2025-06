Giovani quartetti in scena I Chiostri diventano ’casa’

Al via da oggi l’evento "Casa del Quartetto", residenza artistica di alta formazione per giovani quartetti d’archi di ogni nazionalità, a cura della Fondazione I Teatri. Protagonisti della scena sono i quartetti Alioth e Obliquo (Italia), Kyan, (Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Francia) e Iro (Giappone, Francia, Svizzera). Oltre ai concerti pubblici, sono previsti momenti di studio nei teatri Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza. L’obiettivo della "Casa del Quartetto" è quello di offrire una opportunità di crescita professionale, formazione, conoscenza e confronto, di coltivare nuovi talenti e promuovere un percorso di crescita strutturato anche in vista del concorso per quartetto d’archi Premio Paolo Borciani, che si svolge sempre a Reggio con cadenza triennale.

Oggi alle 19 ai Chiostri di San Pietro, in centro città, si esibisce il Quartetto Alioth composto da Matilde Urbani e Sofia Morano (violino), Anna Avilia (viola) e Margherita Pasqualini (violoncello) con brani di Franz Joseph Haydn (Quartetto per archi n. 37 in si minore, op. 33 n. 1) e Be´la Barto´k (Quartetto per archi n. 2, op. 17, BB 75, SZ 67). Il Quartetto Alioth nasce nel 2019 alla scuola di musica di Fiesole, nella classe di quartetto di Edoardo Rosadini e dei membri del Quartetto Lyskamm. E` stato protagonista di vari concerti e festival musicali in Italia. Per il 13 giugno, sempre ai Chiostri di San Pietro, previsto il concerto finale con tutti i quattro Quartetti protagonisti dell’evento musicale, con l’esecuzione di "Soglie dell’ombra", proposta al pubblico in prima assoluta.

Antonio Lecci