Giovani sportivi e autorità cittadine a confronto

Grande successo per il primo appuntamento di ‘Sport e legalità’, un’occasione di confronto fortemente voluta da E80 Group in collaborazione con istituzioni e realtà sportive. L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo e condivisione con e per le nuove generazioni in cui la pratica sportiva diventa veicolo di tematiche sociali attuali e valori educativi. La sede di E80 Group a Viano ha ospitato l’evento alla presenza di giovani dai 12 ai 15 anni di LG Competition Castelnovo Monti, Vianese Calcio e Valorugby Emilia. Con loro si sono confrontati autorità istituzionali: il magistrato del tribunale di Reggio Andrea Rat, il colonnello Orlando Hiromi Narducci (comandante carabinieri di Reggio), Giuseppe Maggese (questore di Reggio), Francesco Feola (maggiore della Guardia di Finanza), Angela Cutillo (ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura), l’assistente Marino Vittorio Rizzelli, il sovrintendente Sandro Corradidella Polizia Postale. Sono intervenuti il Prefetto Maria Rita Cocciufa, il presidente di E80 Group Enrico Grassi e il sindaco di Viano Fabrizio Corti. Il bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza digitale, il fenomeno delle baby gang, la difesa dell’immagine, il rispetto online sono alcune delle tematiche affrontate per costruire insieme una visione condivisa di una società più giusta e inclusiva. Il secondo incontro è previsto il 16 maggio.

m. b.