Giovani sul web, cresce ancora la dipendenza

Un uso sempre più frequente e acritico dell’intelligenza artificiale tra i giovanissimi aumenta i rischi di deepfake e anche la portata del cyberbullismo tra i ragazzi. È quanto è emerso dal confronto con 280 studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Blaise Pascal di Reggio Emilia, che per il secondo anno ha aderito al progetto dedicato alla cyber sicurezza promosso da Cyberment, azienda specializzata nel campo della sicurezza informatica. Gli studenti, tra i 13 e i 15 anni, hanno seguito un ciclo di lezioni proposto dalla scuola e guidato da Francesca Aguzzoli, tutor esperta in cyber sicurezza di Cyberment. Il confronto attivo durante le lezioni e un questionario distribuito tra gli studenti del Blaise Pascal hanno evidenziato quanto l’utilizzo degli strumenti tecnologici sia considerato spesso sicuro e inattaccabile. Gli studenti sanno bene che cosa significhi parlare di “fake news”, ma tendono a sottovalutare i rischi da esse generate nella vita di tutti i giorni. Di fronte alla domanda ‘Come pensi si possa riconoscere una notizia generata dall’intelligenza artificiale?’ i più si soffermano a riflettere senza trovare una risposta.

I dati raccolti mostrano che la maggioranza dei ragazzi, il 77%, passa tra le due e le cinque ore collegato a Internet e il 17% supera le cinque ore. Il 66% dei ragazzi viene contattato on line da persone sconosciute e di questi quasi il 16% dichiara di “aver provato disagio”. Un dato significativo rispetto allo scorso anno è che gli studenti intervistati si sentono ancor meno a disagio (-4%). Il 40% dei ragazzi condivide online, e in più occasioni, informazioni personali con persone che conosce solo attraverso internet e non nella vita reale. Leopoldo Onorato,fondatore e Ceo di Cyberment: "Smarrire il senso critico utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione significa lasciare che qualcosa o qualcuno decida per te".