Giovani talenti della moda. Ecco gli studenti premiati

L’Aula Magna Pietro Manodori (Unimore) ha ospitato ieri la premiazione dell’edizione 2025 del concorso di moda intitolato a Giulia Maramotti, istituito dalla famiglia in collaborazione con Soroptimist Club di Reggio, e assegnato ogni anno agli studenti meritevoli dell’Istituto Nobili e del Liceo Chierici. Il premio è stato istituito dal club reggiano per onorare la memoria della socia, che dedicò la sua vita alla formazione professionale dei giovani. Due gli ospiti d’eccezione: l’artista contemporaneo Pietro Terzini e la direttrice di Elle Italia Manuela Ravasio. Il concorso mira a offrire agli studenti un’esperienza unica per la loro crescita e formazione: grazie alla collaborazione con Max Mara Fashion Group, possono sperimentare un contatto diretto tra il mondo accademico e quello aziendale.

Il concorso si basa sullo sviluppo di due progetti, uno individuale e uno di gruppo. Gli alunni hanno partecipato a degli incontri con esperti di Max Mara: “Come si delineano i trend di stagione” è il fil rouge che ha legato tutti i lavori, delineati poi in due progetti specifici per ciascuna scuola, “Choose Your Dress” per l’Istituto Nobili e “Print & Co” per il Liceo Chierici. Nel primo veniva richiesto di scegliere una tipologia di tendenza sulla quale creare un mood board, una mini collezione da minimo sei abiti attinente, i disegni tecnici dei capi e un cartamodello di uno degli abiti. Nel secondo progetto, partendo sempre dal mood board, veniva richiesto di almeno un abito con tre o quattro idee di stampe all over e una t shirt con tre o quattro idee grafiche o stampe piazzate. I progetti sono stati valutati da una commissione nominata dal Soroptimist International: al 1° classificato spettano come premio 800 euro, al 2° 500 euro, al 3° 300 euro.

Sul podio dell’istituto Chierici è salita Alissa Roncaglia (terzo posto) e Gaia Zanni (secondo posto); prima classificata Giulia Davoli. Menzione d’onore a Emma Cavandoli, Erika Marmiroli e Jessica Maria Gemma. La prima classificata per l’istituto Nobili è Martina Castagnoli, secondo posto per Jiaqui Pan, terzo per Alice Cecchetti; menzioni d’onore a Matlide Gnani, Eleonora Ferretti, Veronica Rodia e Laith Chahouan.