Giovani, un patto per il lavoro

Azio Sezzi (*)

Gli ultimi anni sono stati molto difficili per il sistema economico reggiano: prima il Covid, poi il rincaro e la scarsa disponibilità delle materie prime, quindi la crisi energetica per arrivare alla crescita dell’inflazione e al calo dei consumi. Nonostante ciò, al prezzo di grande impegno e sacrificio, le imprese artigiane e medio-piccole hanno provato a ’tenere’, pure in mezzo a queste difficoltà. Ma c’è una criticità oggi che rischia di bloccare non solo la crescita, ma anche l’esistenza delle nostre imprese: la distanza tra offerta e domanda nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alla fascia giovanile.

(*) Direttore generale

Cna Reggio Emilia