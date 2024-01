Giovani vandali contro la tabaccheria

Sono sempre più frequenti gli atti vandalici e danneggiamenti contro arredi urbani in aree pubbliche, su auto in sosta, a carico di esercizi commerciali. A San Martino in Rio, domenica sera, un gruppo di giovanissimi se l’è presa non solo con le luci decorative natalizie esterne alla tabaccheria Catellani, in via Roma, ma anche con una macchina di distribuzione automatica di prodotti, col danneggiamento di un vetro, ora destinato a essere sostituito. Ma tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza, con le immagini ora a disposizione dei titolari del negozio, pronti a fornirle alle forze dell’ordine insieme all’eventuale querela. Che ora potrebbe essere contro ignoti. "Ma – precisano i titolari della tabaccheria – i volti ripresi dalle telecamere potrebbero essere più facilmente riconoscibili dai carabinieri…". E hanno deciso pure di diffondere sul web un fermo immagine della videosorveglianza: "Ciò per far sapere agli interessati che oltre a questo frame, puramente dimostrativo, disponiamo di ottimi primi piani ricavati dalla telecamera attiva di fronte alla macchina delle sigarette. Noi forse no, ma i carabinieri locali saranno in grado di riconoscere proprio tutti. Davvero un peccato rovinarsi la fedina penale causa denuncia per atti di vandalismo. Così giovani poi, ci sarà la fila per assumervi…". Una scelta che risulta essere decisamente condivisa da molti cittadini, che invitano i commercianti danneggiati a denunciare ogni episodio, senza esitazione.

Antonio Lecci