Giovanni Baroni trionfa al Passion Golf al Golf Terre di Canossa

La tappa del circuito Passion Golf ha aperto lo scorso weekend agonistico del Golf Terre di Canossa. Il percorso reggiano si è presentato in ottime condizioni. Giovanni Baroni ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 78 colpi, 6 oltre il par. In prima categoria Max Fornaciari (40) ha superato di misura Luca Rondinelli mentre in 2ª Alberto Govi ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, 41 punti, risultando irraggiungibile per il bravo Fabrizio Fontanesi (39). Premi speciali a Giovanna Sassi (38), miglior lady, e Salvatore Comentale (39), senior. Il giorno seguente i giocatori hanno sfidato il meteo scendendo in campo a coppie nella gara The Double by Old Tom Gin 1821. Samuele e Federico Pollastri hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con 73 colpi. Nella combattutissima categoria netta Marco Arrigoni e Renzo Frignani (46) hanno avuto la meglio su Rossana Ziveri ed Enrico Frigeri, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Luca D’Errico e Paolo Ganassi (45).

Andrea Ronchi