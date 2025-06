Giovanni Cellario torna in pista a Piacenza: 10''78 nei 100 metri

Forse mancherà il record provinciale, in questo weekend, ma non manca la sorpresa. Giovanni Cellario, trentenne reggiano tesserato per la Fratellanza Modena, torna in pista a distanza di quasi tre anni (16 luglio ’22), sui 100 metri, a Piacenza. Il vento non era proprio regolare, ma il tempo di 10’’78, davanti al compagno di squadra Bokar Badji (insieme nella foto) in 10’’79, e il secondo posto complessivo testimoniano di un bel ritorno di fiamma.

A Piacenza Francesca Uccelli vince i 400 con il personale di 59’’33, Emma Venturi gli 80 cadette in 10’’61 e poi è seconda nel salto in lungo con m 5,00. Nella finale argento under 23 di Agropoli, la Self Montanari e Gruzza è nona con il primo posto nel peso di Vivian Osagie con 14.23; in settimana aveva lanciato a 15,18. Seconda Greta Cavazzuti sui 400 in 57’’88, poi quinta sui 200 in 25’’85.

Nella finale under 23, ma tra i maschi, il reggiano Lorenzo Blundetto in maglia Fratellanza Modena, vince l’oro nel salto con l’asta con il personale di 4,90. A Bologna Sara Cantergiani vince la gara dei 400 hs. del meeting Interfacoltà in 59’’64, Giulia Landini il peso allieve con 13,54.

Ai campionati italiani allievi di decathlon di Lana (Bz), Giacomo Gherardi della Self è 18° con 5530 punti e record personale, 22° Davide Cocconcelli di Atletica Reggio con punti 5159. Intanto è tornata in Italia Sandra Milena Ferrari che sta studiano negli Usa ma che sarà a disposizione della sua società (Fratellanza) per i campionati italiani societari sugli ostacoli alti, nel salto in lungo e nella staffetta. Sandra, sui 100 a ostacoli, ha anche il minimo per i campionati europei under 23.

c.l.