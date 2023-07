"Giovanni era un fiore bello: come carabiniere, come padre, come collega, come uomo…". Con queste parole il cappellano militare dei carabinieri dell’Emilia-Romagna, monsignor Giovanni Grigolon, ha ricordato Giovanni D’Alò, 51 anni, appuntato scelto dei carabinieri, in forza al Radiomobile di Guastalla, ai funerali officiati ieri pomeriggio nella chiesa guastallese di San Giacomo, la stessa in cui sono stati battezzati i suoi giovanissimi figli. "Non è un addio, ma un arrivederci", ha aggiunto il sacerdote, sottolineando il massimo impegno di D’Alò come "valido servitore dello Stato, sempre al servizio dei cittadini". Presenti in chiesa anche i parenti della moglie – di origine indiana –, i comandi provinciale e locale dell’Arma, rappresentanti delle associazioni locali, della polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza.