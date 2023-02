Giovanni Teneggi in Terre d’Emilia: responsabile di ricerca e sviluppo

Nuovo ruolo per il castelnovese Giovanni Teneggi: si occuperà del sistema cooperativo della montagna inserito nel colosso di Confcooperative di Reggio esteso a Terre d’Emilia, che raccolgono all’interno della propria organizzazione le cooperative ‘bianche’ del territorio emiliano dall’Appennino al Po. Teneggi, da anni direttore di Confcooperative di Reggio, in Terre d’Emilia si occuperà della Ricerca e dello Sviluppo, per questo nuovo ’gigante’ che conta ben 640 imprese, di cui 290 cooperative reggiane con un considerevole nucleo di cooperative della montagna.

"E’ la prima organizzazione cooperativa territoriale del nostro paese a proporre un programma innovativo con lo sguardo rivolto in avanti - dice Teneggi -. Un impegno per il futuro. Questo sarà il mio ruolo, un ruolo complesso in linea con il cambiamento. Proverò a farlo anche per la contemporaneità e con lo sguardo del mondo visto dalle cime delle mie montagne".

s.b.