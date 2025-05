Giovedì la presentazione del nuovo progetto per la Casa della Comunità

Un progetto di Casa della Comunità anche per Reggiolo. Il piano è già pronto e verrà presentato giovedì 29 maggio alle 20,30 negli spazi dell’auditorium Fellini-Masina, in centro storico, in un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. Verrà illustrato il progetto di un luogo in cui sono previsti i servizi sanitari del territorio locale, tra cui ambulatori, la sede dei medici di medicina generale, spazi dedicati alla prevenzione e alla presa in carico delle persone. Un punto di riferimento per la salute vicino, accessibile e integrato.

Durante la serata di presentazione pubblica è prevista l’illustrazione dettagliata del progetto architettonico, parlando anche delle funzioni che saranno ospitate all’interno della struttura. All’incontro sono attesi, oltre a rappresentanti della locale amministrazione comunale, anche medici di base di Reggiolo e referenti dell’Azienda sanitaria locale di Reggio.

Aumentano dunque gli spazi per nuovi servizi ricavati nel centro di Reggiolo, da alcuni anni interessato da un più ampio piano di ricostruzione e riqualificazione legato alla fase post terremoto avviata nel 2012.