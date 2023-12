Giovedì lavori sulla rete idrica . Possibili brevi disservizi

Per interventi di manutenzione all’acquedotto di Sant’Ilario e Gattatico, dopodomani, giovedì 14, verranno effettuati lavori sulla rete idrica in via Monte Grappa. L’intervento inizierà alle ore 8 e terminerà alle 12,30 (salvo imprevisti). Per consentire l’effettuazione delle opere verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nella rete che serve il quartiere industriale Vecchia Puglia a Taneto e, a Sant’Ilario, via Dante Manfredi n° 3-5. Si potranno verificare interruzioni alla fornitura per tutta la durata dei lavori.

"Gli impianti - spiega Iren - devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento".

f.c.