Giovedì l’incontro sul Ccnl Turismo

Giovedì 29 maggio alle 15.45, presso la propria sede di Viale Timavo 43, Confcommercio e Federalberghi Reggio organizzano la tappa reggiana del Roadshow nazionale Federalberghi per presentare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo (Ccnl Turismo). Rinnovato nel luglio dell’anno scorso, il Ccnl Turismo contiene delle novità e degli istituti importanti, specifici per gestire le situazioni che caratterizzano questo settore produttivo.

"Il nostro Contratto collettivo di lavoro – spiega la presidente provinciale Federalberghi, Francesca Lombardini – costituisce uno strumento aggiornato per gestire le relazioni con le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori e rispondere alle sfide delle nostre imprese ricettive nei prossimi anni". L’incontro, gratuito, è aperto a tutte le imprese del settore; per partecipare è sufficiente inviare una mail a turismo@ascomre.com.