Giovedì Primo Maggio, festa dei lavoratori: "Ma resta il mercato in piazza XX Luglio"

Appena concluso il ponte del 25 aprile è il momento del Primo Maggio, festa dei lavoratori. Giorno in cui, a Castellarano, si terrà regolarmente il mercato in piazza: "Si informano i cittadini – riferisce l’amministrazione sul sito istituzionale – che il mercato settimanale di Giovedì 1 Maggio 2025 in Piazza XX Luglio verrà regolarmente svolto". Martedì 29 invece, consiglio comunale alle 19.45: "È possibile seguirlo in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Castellarano".