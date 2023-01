Giovedì si celebra San Sebastiano: in festa la polizia locale

Giovedì 19 gennaio è in programma la celebrazione della polizia locale della Bassa reggiana in occasione della ricorrenza del patrono San Sebastiano. Il ritrovo è a Guastalla, in piazza Mazzini, alle 17,30 per proseguire alle 18 con la messa in duomo. Subito dopo è previsto l’incontro in piazza con benedizione religiosa e saluto delle autorità, alla presenza di una folta rappresentanza degli agenti coordinati dal comandante Alberto Sola. Il corpo di polizia locale della Bassa Reggiana ha competenze sui territori dei Comuni di Guastalla, Gualtieri, Boretto, Brescello, Luzzara, Reggiolo, Poviglio e Novellara. La cittadinanza degli otto centri compresi nell’Unione Bassa Reggiana è invitata a partecipare alla manifestazione.