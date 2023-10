"Gira a luci spente in auto senza patente a Boretto: denunciato 33enne"

Quando lo hanno visto circolare in auto a luci spente, di sera, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo. È accaduto l’altra sera in via Giovanni XXIII a Boretto. L’uomo, di 33 anni e abitante in zona, inizialmente non si è fermato ai segnali acustici e luminosi dell’equipaggio del 112. Poi, una volta bloccato, si è scoperto che l’uomo era al volante dell’auto pur non avendo mai conseguito la patente. E nell’ultimo anno era incappato in una simile situazione almeno un altro paio di volte. È stato denunciato per guida senza patente, con aggravante della recidiva. Per lui anche il ritiro della carta di circolazione del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della possibile confisca.