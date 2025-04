Gira armato con la droga. Denunciato un 17enne

Si aggirava all’interno di alcuni parcheggi sotterranei condominiali a Reggio quando è stato notato dai carabinieri, che lo hanno visto gettare a terra qualcosa. I militari hanno deciso di controllare il giovane, un 17enne, e lo hanno trovato in possesso di tre dosi già confezionate di cocaina (4 grammi in tutto), un bilancino e un coltello con una lama di 8,5 centimetri. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. L’episodio risale a qualche giorno fa. Intorno alle 17.30 i carabinieri hanno visto, nei pressi dei parcheggi sotterranei di alcuni condomini, un ragazzo che alla loro vista ha fatto dei movimenti sospetti con il braccio, come se cercasse di disfarsi di qualcosa. I militari si sono subito avvicinati, scoprendo che aveva buttato a terra tre involucri di carta contenenti cocaina. Il ragazzo, mostratosi da subito agitato, è stato identificato e controllato, risultando in possesso del coltello e del bilancino, e infine portato in caserma e denunciato alla Procura dei minori, mentre la droga, il coltello e il bilancino sono stati sequestrati.