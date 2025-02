Gira armato per strada. Nei guai un ventenne

Fermato dai carabinieri per un controllo, un 22enne straniero trovato in possesso di un coltello è stato denunciato per porto abusivo d’armi. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio in via Papa Giovanni Paolo II. Alla vista dei carabinieri il giovane, che stava camminando, ha cambiato subito direzione. Insospettiti, i militari l’hanno fermato. Durante i controlli il 22enne, che mostrava forti segni di preoccupazione, è stato trovato in possesso di un coltello dalla lunghezza complessiva di 15 centimetri, di cui 7 solo di lama. È stato quindi accompagnato negli uffici di Corso Cairoli e, dopo le formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio per porto abusivo di armi. Il coltello illecitamente detenuto è stato posto sotto sequestro.