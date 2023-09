Gira col lampeggiante come la polizia: denunciato

E’ incappato in un controllo stradale e trovato in auto in possesso di un lampeggiante blu, simile a quelli usati dalle forze di polizia e mezzi di soccorsi. Un giovane di 23 anni, residente nel Reggiano, è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffati. L’accertamento è avvenuto l’altra notte in strada Cattanea, alle porte del centro abitato di Reggiolo. I carabinieri del paese avevano ricevuto alcune segnalazioni di cittadini riferite a un’auto civile che circolava con il lampeggiante sul tettuccio dei veicolo. La stessa auto è stata notata dai carabinieri, che hanno avviato il controllo. Al momento dell’accertamento il dispositivo luminoso era disattivato. Di fronte alle richieste di spiegazioni dei militari dell’Arma, il 23enne al volante dell’auto ha consegnato il lampeggiante, giustificando l’utilizzo come una "ragazzata". Ma questa risposta non lo ha sollevato dalle responsabilità, tanto da essere stato portato in caserma per ulteriori accertamenti, per poi essere denunciato alla magistratura per il reato contestato, riferito all’uso improprio di quel distintivo. Al termine del controllo il lampeggiante è stato sequestrato dai carabinieri.