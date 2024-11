Gira con arnesi da scasso: denunciato

Di fronte alla segnalazione di un sempre maggiore numero di furti, soprattutto in abitazioni e locali pubblici, nella Bassa sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, mirati in particolare al contrasto dei reati contro il patrimonio. E proprio in uno di questi servizi, i carabinieri hanno fermato un giovane di 28 anni, già noto per precedenti di polizia collegati proprio a furti. Il controllo è avvenuto in via Grandi a Reggiolo, con l’auto sospetta diretta verso il centro storico del paese. Alla vista della pattuglia del 112, il conducente ha tentato di deviare, per cambiare strada.

Ma quella manovra ha insospettito ulteriormente i militari dell’Arma. In breve il veicolo è stato raggiunto e fermato per il controllo. Il giovane apparso nervoso. E il motivo è stato presto spiegato. Nella vettura, infatti, c’erano due grossi cacciaviti con punta a taglio della lunghezza di oltre 30 centimetri, dei guanti, un capellino e una torcia elettrica. Praticamente le attrezzature solitamente usate per furti con scasso. Non avendo potuto giustificare il possesso degli arnesi, è stato denunciato per la detenzione di chiavi e grimaldelli. Non si esclude che fosse in zona per compiere furti.

Negli ultimi giorni sono stati diverse le intrusioni dei ladri in abitazioni: segnalazioni di furti riusciti o tentati arrivano da Correggio (in via Botte è stata messa fuori uso l’illuminazione esterna per favore l’azione dei ladri), ma anche da Rio Saliceto, oltre che proprio dalla zona di Reggiolo e Rolo.

