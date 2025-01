Gira con il coltello nel borsello. Perquisito e denunciato un 22enne

Un giovane di 22 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere: il ragazzo era in possesso di un coltello. Il 22enne è finito nei guai durante un servizio di controllo del territorio compiuto dai carabinieri della tenenza di Scandiano. Il 22enne è stato fermato l’altro pomeriggio, verso le 15, in via Parri nella frazione scandianese di Arceto. Il 22enne era già noto ai militari dell’Arma per reati contro il patrimonio e la persona. Durante le procedure di identificazione, da subito ha manifestato uno strano atteggiamento per il suo ingiustificato nervosismo e insofferenza. I carabinieri si sono così insospettiti e hanno ovviamente subito approfondito le verifiche del caso. All’interno di un borsello di pelle indossato dal 22enne, hanno poi trovato un coltello multiuso in acciaio della lunghezza di quindici centimetri di cui non è stato in grado di giustificare il suo possesso.

E’ stata inoltre rinvenuta una sigaretta artigianale contenente un grammo di hashish: il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Inevitabili i provvedimenti nei confronti del 22enne. E’ stato in seguito accompagnato in caserma ed è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Reggio, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri, impegnati quotidianamente a monitorare con attenzione il territorio di competenza, hanno sequestrato il coltello illegalmente detenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Matteo Barca