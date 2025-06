Gira con un etto di hashish nascosto in auto. Ventunenne con precedenti nei guai per spaccio

Aveva un etto di hashish in macchina: denunciato un ventunenne. Nella serata di giovedì 5 giugno, mentre la squadra volanti della polizia di Stato era impegnata in un consueto servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno fermato un’auto che procedeva in via dei Gonzaga.

All’interno del mezzo c’era solo una persona, un 21enne italiano già noto per un precedente per un reato contro il patrimonio. Durante le attività di controllo gli operatori hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’auto e, in virtù di ciò, hanno effettuato una perquisizione.

Gli agenti hanno trovato uno spinello di hashish già confezionato dentro il borsello indossato dal giovane, chiaramente destinato all’autoconsumo, nonché un panetto di sostanza stupefacente, sempre del tipo hashish, di circa 100 grammi nascosto all’interno del bracciolo dell’auto e immediatamente posto sotto sequestro.

Per queste ragioni, il 21enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio, nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con il contestuale ritiro della patente di guida.