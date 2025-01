Gira in auto col serramanico. Denunciato per porto d’armi

Nella portiera di un’auto di un 40enne i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di 24 centimetri: l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’automobilista è finito nei guai nel tardo pomeriggio di giovedì nella zona di via Caraffa nella frazione scandianese di Arceto. I militari dell’Arma della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, hanno notato un automobilista che ha invertito la marcia, transitando con direzione verso via San Luigi, dopo che ha visto i carabinieri. È stato quindi raggiunto e prontamente fermato il mezzo. Hanno così compiuto le verifiche del caso sul conducente, un uomo di 40 anni.

Da subito e senza alcun motivo il 40enne ha però iniziato a mostrare insofferenza e nervosismo. I militari si sono quindi insospettiti per il suo comportamento e hanno deciso d’approfondire i controlli. Hanno poi rinvenuto, all’interno della portiera anteriore sinistra della macchina, un coltello a serramanico della lunghezza di 24 centimetri di cui 10 centimetri di sola lama. Il 40enne non ha saputo fornire nessun motivo che giustificasse la detenzione del coltello. Inevitabili pertanto i provvedimenti nei confronti dell’automobilista.

È stato successivamente accompagnato in caserma: l’uomo è stato denunciato alla Procura reggiana. I carabinieri, impegnati quotidianamente a monitorare con grande attenzione il territorio, hanno pure sequestrato il coltello, illecitamente detenuto dal 40enne. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.